Meksika, Trump'ın gümrük vergisine karşılık vereceğini açıkladı

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dün yaptığı açıklamada, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirme teklifini yürürlüğe sokması durumunda Meksika'nın karşılık vereceği açıkladı.

Sheinbaum, basın toplantısında yaptığı açıklamada "ABD gümrük vergisi uygularsa Meksika da gümrük vergisini artırır." diyerek ülkesinin, en büyük ticaret ortağının atacağı adımlara karşı hazırlık yaptığının sinyalini verdi.

"ABD'DE 400 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR"

Sheinbaum, ABD'ye verilecek karşılığın, ABD'de 400 bin kişinin işini kaybetmesine ve ABD'de fiyatların yükselmesine sebep olacağını belirtti.

GÜMRÜK VERGİSİ SAVAŞI

Sheinbaum'la birlikte açıklama yapan Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, karşılıklı gümrük vergisi savaşı yerine bölgesel iş birliği ve entegrasyon çağrısında bulundu.

Ebrard, gümrük vergilerinin ABD'de istihdamı etkileyeceğini, ABD'nin ekonomisinin büyümesini etkileyeceğini ve Meksika'da üretim yapan ABD'li şirketlerin ödediği vergiyi fiilen iki katına çıkararak etkileceğini belirtti.

"GÜMRÜK VERGİSİ FİYATLARI ARTIRACAK"

Bakan, ABD'de satılan kamyonetlerin yüzde 88'inin Meksika'da üretildiğini ve gümrük vergisi getirilmesi durumunda fiyatlarının kendi tahminlerine göre ortalama 3 bin dolar artacağını söyledi.

Bu kamyonetler, Trump'ın açık ara daha fazla destek aldığı kırsal kesimlerde kullanılıyor.

Açıklamanın ardından telefonla görüşen Sheinbaum ve Trump, Trump'ın gündeme getirdiği konuları konuştu.

TRUMP'IN ŞARTI

Trump, başta fentanil olmak üzere uyuşturucuların ve göçmenlerin ABD'ye geçişi kontrol altına alınana kadar gümrük vergilerinin uygulanacağını açıkladı.