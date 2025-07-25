Memur emeklilerinin zam farkı bugün ödenecek

Memur emeklilerinin merakla beklediği gün geldi.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının yatırılacağı tarih, geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 vatandaşın 2025 yılı Temmuz ayı zam farkları hesaplara yatırılacak.

ÖDEMELER BUGÜN

Bu kapsamda, hak sahiplerine toplam 12 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler bugün yapılacak.

BANKA ŞUBELERİ YA DA PTT'DEN ALINACAK

Emekliler, zam farkı ödemelerini, aylıklarını almakta oldukları banka şubelerinden veya PTT merkezlerinden alabilecek.