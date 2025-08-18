Memur için son zam teklifi belli oldu

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi.

8. Toplu Sözleşme Görüşmeleri için hükümet ve memur sendikaları bir araya geldi.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde, hükümet tarafından üçüncü ve son teklifini verdi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ BELLİ OLDU

Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu.

"BU RAKAMLAR KOMİK, KABUL EDEMEYİZ"

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, teklifin düşük olduğunu belirterek, "Bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz, memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bizim gayretimiz bunun düzeltilmesidir.

Biz bu konuda çözüm bekliyoruz, oyalanmak istemiyoruz. Bu rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar, bunu asla kabul edemeyiz. 'Son teklif' cümlesini duymak dahi istemiyoruz" dedi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, ilk zam teklifini 12 Ağustos'ta sundu. Bu tepkilerin ardından hükümet, 15 Ağustos'ta ikinci bir teklif sundu.

Görüşmeler kapsamında, hükümetin ilk teklifi 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 oldu. 2027'nin her iki 6 ayı için de yüzde 4 teklif verildi. İkinci teklifte de yüzdeler sabit kalarak taban aylığa 1.000 liralık artış önerildi.

Bu teklif, yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından kabul görmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

MEMURLAR EYLEME BAŞLADI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK'in de aralarında bulunduğu konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlara taşıdı.