Memur maaşlarında Hakem Heyeti'nden zam kararı bekleniyor

Toplam 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık toplu sözleşme zammını belirleyecek görüşmeler ağustos başında başladı.

Hükümet cephesi son teklifini pazartesi günü iletti.

Kamu işveren heyeti 2026’nın ilk 6 ayı için teklif yüzde 11, ikinci 6 ay için teklif yüzde 7 oldu.

2027’nin ilk 6 ayı yüzde 4 ve ikinci 6 ayı yüzde 4 olan teklif değişmedi.

11 hizmet kolu için ise anlaşma sağlandı.

15 Ağustos’ta verilen 1.000 TL’lik taban aylığı artışı son teklifte yer aldı.

Memur kesimi teklifi kabul etmedi.

Memur kesimi bir günlük eylem yaptı.

Memur-Sen çarşamba günü iki yıllık zam oranını Hakem Heyeti’ne taşıdı.

GÖZLER HAKEM HEYETİNDE

Şimdi bütün gözler Hakem Heyeti'ne odaklandı. Bu aşamada Ekonomist doktor Selçuk Göker en son habere memur maaşlarını görüşen hakem heyetindeki süreci anlattı.

"MEMUR MAAŞI ZAMMI ARTIRILABİLİR"

Gülten verilen zammın kamu işçisine verilenden daha düşük olduğunu ve enflasyon beklentisine göre de birkaç puan daha yükseğe çıkartılabileceğini aktararak, taban maaşa verilen 1000 liralık zammın da yükselebileceği doğrultusunda görüş bildirdi.

Gülten pazartesi günü başlayacak hakem heyeti sürecinde 31 Ağustos'a kadar iki tarafın da görüşlerin alınacağını ve yapılan görüşmeler sonucunda teklifin yükseltilebileceğine inandığını belirtti

Görüşmenin ana başlıklarında soru ve yanıtlar şöyle:

1- HAKEM HEYETİNDE KİMLER VAR, GÖREVLERİ NELER?

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memur sendikası ve kamu işveren heyeti geliyorlar taraflar tekliflerini masaya sunuyorlar. Uyuşmazlık olursa ya da anlaşamazlarsa en son Kamu Hakem Heyeti dediğimiz 11 kişiden oluşan bir heyete gidiyor.

Hakem Heyeti'nden Memur-Sen'den 2 kişi, Kamu-Sen'den 1 kişi, Birleşik Kamu-İş’ten 1 kişi hakem heyetinde yer alıyor. Heyet içerisinde Memur-Sen'in belirlediği akademisyen 1 kişi de yer alıyor. Toplamda sendika kısmı 5 kişiden oluşuyor.

Hakem heyetinde toplamda 11 kişi var. 5 kişi sendikadan oluşuyor, 6 kişi kamu işvereni tarafından belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ya da diğer Bakanlıklardan bürokratlar ve akademisyenlerden oluşuyor.

Çoğunluk hükümet tarafından olduğu için kararlar 6'ya 5 çoğunlukla işveren tarafından verilen teklifin kabulü şeklinde gelişiyor.

2- HAKEM HEYETİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hakem heyeti oran olarak zamma karar veriyor. Uyuşmazlığı sonlandırıyor. Tarafların sosyal hakları gibi diğer ekstra talepleri de değerlendirerek karar veriyor.

Bugüne kadar 8 toplu sözleşme yapıldı. Bu 8 tanenin 4 tanesi anlaşma ile sonuçlandı. 3 tane Hakem Heyeti tecrübemiz var. Hep şunu gördük. Kamu işvereni ne teklif vermişse o aynen kabul edilerek hakem heyetinden çıktı. Bu yüzden bu 4. hakem heyetinden beklenti de şu hükümetin son teklif olarak verdiği oranın kabul edilmesi. Burada ekstra bir beklenti yok.

Cuma günü dosya Hakem Heyetine gidiyor. O ana kadar taraflar tekliflerini değiştirebilirler. teklif Hakem Heyeti'ne geldikten sonra 5 gün içerisinde karar veriliyor. Hakem Heyeti taraflara soruyor, son teklifiniz nedir? Kamu görevlileri hakem heyetinin vereceği karar uygulanacak.

Süreç pazartesi günü başlayacak 31 Ağustos'ta karar açıklanacak. Hakem Kurulunda karar oy çokluğuyla alınacak.

3- HAKEM HEYETİNDEN DAHA YÜKSEK BİR ZAM ÇIKAR MI?

Burada şöyle bir beklenti oluştu. Kamu işçilerine yönelik yüzde 24 oranında zam yapılmıştı. Memur kesiminin beklentisi de şuydu, işçi kesimine yüzde 24 zam yapıldıysa bize de herhalde en az o kadar zam yapılır. Bu doğal bir beklenti olarak ortaya çıktı. Ancak gelen teklif yüzde 11 artı 7 olunca yüzde 18'de kaldı. Beklente acaba yüzde 11 olan rakam yüzde 14'e, yüzde 7 olan rakam da yüzde 10'a çıkıp yüzde 24 olur mu? Ben bu kadar artış beklemiyorum. İlave bir teklif artışı da beklemiyorum ama böyle bir beklenti kamuoyunda oluştu.

Bunu da pazartesinden itibaren görüşmeler sırasında netleştiririz. Ama beklentiler en az yüzde 24'tü. Gelen teklif bu beklentilerin çok altında kaldı.

4- SİZCE VERİLEN TEKLİF HAKEM HEYETİ YÜKSELTECEK Mİ?

Son iki yıldır bizde artık gerçekleşen artış enflasyona göre değil enflasyon beklentilerine göre yapılıyor. Burada vatandaş da memur da haklı olarak şunu soruyor: Ya hedef tutmazsa. Burada hedeflenen enflasyon ve artı bir refah payı bence verilmeliydi. İnşallah Hakem Heyeti'nde kamu işveren kesimi memura bütçeyi çok zorlamayan 1-4 puan, enflasyonu da çok azdırmayacak bir rakam getirir.

Ben son bir atak daha '1.000 lirayı 5 bin liraya çıkartayım' gibi bir atraksiyon bekliyorum. Kamu işveren kesiminden son bir adım bekliyorum. Beklentilerin sonuçlanmış değil. Süreç de tamamlanmış değil. Süreç tamamlana kadar 5 iş günü de olsa önümüzde bir süreç var.

Gülten, ayrıca Toplu Sözleşme'deki oranın enflasyon farkı konusuna bu dönemde de devam edileceğini hatırlattı.