Memur-Sen, Kamu Toplu Sözleşme sürecini anlattı: Hala 3 gün var

2026-2027 dönemine ait 8. Kamu Toplu Sözleşmeleri'nin anlaşmazlıkla sonuçlandırıldığını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zorlu bir süreç geçirdiklerini hatırlatarak süreci ve beklentilerini dile getirdi.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

Ali Yalçın, Hakem Heyeti'ne aktarılan zam kararı için şöyle konuştu:

Uzmanlaşmış tutanağında bazı gelişmeleri kayıt altına aldık. Uzlaşma sağlansaydı gelir dağılımında adalet sağlanacaktı. Farklı statüde aynı işleri yaparak elde edilen makas memurun lehine iken memurun aleyhine dönüşmüştür. Bunu kabul etmek kamu görevlilerine ihanet olur. Bunu yapmadık, yapmayız da. Gerçekleri herkes biliyor. Kamu ücret rejimi eski Türkiye’ye geri dönmüştür. Amir, mahiyetinden daha düşük alır hale gelmiştir. Herkes artık her şeyi biliyor. Mızrak çuvala sığmıyor.

"BUNDAN SONRA BİZİ TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURTMASINLAR"

Emekli açlık, memur yoksulluk sınırına ulaşmışken; memurun gerçeklerini haykırmalıdır. Sendikacıların görevi hükümetin doğrularını değil, hükümete doğruları söylemektir. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile buraya kadar. Bundan sonrası çıkmaz sokak. Bundan sonra bizi Toplu Sözleşme Masasına oturtmasınlar. Bu sorunlu yasa bir an önce değiştirilmelidir.