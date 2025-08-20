Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor

Memurların zam pazarlığında sonuç çıkmadı...

Memurların zam dönemi hararetli pazarlıklara sahne olurken, teklifi beğenmeyen sendikalar masadan kalktı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde, hükümet tarafından üçüncü ve son teklifini verdi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ BELLİ OLDU

Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu. Ayrıca taban aylığı 1.000 TL zam teklifi de yinelendi.

Teklifi beğenmeyen sendikalar iş bırakarak eylem yapmaya başladı.

Dün yine bakanlık önünde eylemler sürerken, bugün ise Memur-Sen'den yeni bir açıklama daha geldi.

MEMUR-SEN ZAM TEKLİFİNİ HAKEME GÖTÜRÜYOR

Memur-Sen zam teklifini hakem heyetine götürmeye karar verdi.

Buna göre hakem heyetinin verdiği zam oranı geçerli olacak ve karar, mahkemeye taşınamayacak.

Memur-Sen konuya ilişkin X üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplu Sözleşme Görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı." ifadelerine yer verdi.

ALİ YALÇIN: UZLAŞAMADIK

Kararın ardından bir açıklama ise Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın açıklamasında, "UZLAŞAMADIK! Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor.

Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık.

Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli ! Geniş açıklama yapacağım…" dedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.