Memur-Sen: Refah payı zorunlu hale gelmiştir

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Başkanı Ali Yalçın, "Ocak'ta refah payı olsun enflasyon değil refah konuşulsun." konulu basın toplantısı düzenledi.

Ali Yalçın toplantıdan sonra yayınladığı masajında şu ifadeleri kullandı:

Kamu görevlilerimizin ocak ayı maaş zamları öncesinde, Memur-Sen’in haklı ve gerekçeli tekliflerini görmezden gelen Hakem Kurulu kararına karşı, 'Ocak’ta Refah Payı Olsun, Enflasyon Değil Refah Konuşulsun' diyerek refah payının zorunluluğunun ve alım gücünün iyileştirilmesi gerektiğinin altını basın açıklamamızla çizdik.

2023 Ağustos ayında yüzde 33 olarak öngörülen 2024 yılı enflasyonu bugün yukarı yönlü güncellenerek yüzde 47,09 seviyelerine çıkmışken; gerçekçi olmayan yüzde 17,5 OVP 2025 enflasyon verisi ve yüzde 43,93 yeniden değerleme oranı da karşımızda durmaktadır. Hakem’in tutarsız kararı enflasyona yenik düşmüştür.

MEMURLARIN TALEPLERİ

Yalçın açıklamalarında, bütçe görüşmeleri henüz bitmeden, sosyal maliyeti önlemek için hala vakit varken, güçlü bir sosyal devletin temel taşı olan kamu görevlileri için şu talepleri sıraladı:

-Ocak ayında 22 puan kayıbımız telafi edilmeli, 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ayrıca verilmelidir.

-“Emekliler Yılını” yıl bitmeden hayata geçirmek için 8 bin 77 TL (yeni yılda 17 bin TL) seyyanen ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, ek tedbirler alınmalıdır.

-Anayasa ile korunan Toplu Sözleşme’ye müdahale niteliğinde olan girişimler son bulmalıdır. Koruyucu Giyim ve Fazla Mesai Ücreti kamu görevlilerinin kazanılmış hakkıdır.

-Az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek vergi yükü hafifletilmelidir.

-Birinci dereceye 3600 ek gösterge ivedi olarak tamamlanmalıdır.

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmelidir.

-Kamu personel sistemi gözden geçirilmeli, 4688 adil ve yetkin bir toplu pazarlığa imkan verecek şekilde revize edilmelidir.