Memur-Sen, Vedat Işıkhan'a taleplerini iletti Memurları temsil eden Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a yapılan ziyaret sonrasında toplantının gündemini bir mesaj yayınlayarak duyurdu.

ensonhaber.com

Memur-Sen Heyeti bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunlarını görüştü.

Toplantıda, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına alınan ve uygulanmasında aksaklıklar bulunan oruyucu Giyim kazanımının önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere; AYM tarafından iptal edilen ve iki aydır 345 lira eksik ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin ek protokolle düzenlenmesi ve çalışmaları başlayan 4688 sayılı Kanun’un güncellenmesi ve evrensel ilke ve normlara uyumlu hale getirilmesine ilişkin talepler görüşüldü.

Görüşmenin ardından bir mesaj yayınlayan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Bakanlık'tan taleplerini şöyle sıraladı:

-AYM tarafından iptal edilen ve sendika üyesi kamu görevlilerimizi aylık 345 TL zarara uğratan Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin yeniden düzenlenmesini,



-5 hizmet kolumuzda 250 bin kamu görevlimizi doğrudan etkileyen koruyucu giyim kazanımımızın engellenmesine yönelik görüşlerin geri çekilmesini ve eksiksiz uygulanmasını,



-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda değişiklik ihtiyacını,

"Toplu Sözleşme kazanımlarımıza ilişkin tereddütlerin giderilmesi ilettik"

-Eksik uygulanan ya da uygulanmayan Toplu Sözleşme kazanımlarımıza ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve kurumların/yöneticilerin Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırı hareket etmemesi gerektiğini, ilettik.

Vedat Işıkhan: Gereken adımları atacağız

Bakanlık olarak kendilerine iletilen talepleri değerlendirdiklerini ve sorunların çözümü noktasında gereken adımların atılacağının altını çizen Vedat Işıkhan, şöyle konuştu:

Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunması yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz.

"Kanuna aykırı hareket ediliyor”

Yalçın, görüşmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye’nin yüzyılında emeği, emekçiyi ve emek örgütlerini korumaya yönelik önlemler alınarak 4688 sayılı kanun sendikal haklara ve kavramlara uyumlu olarak güncellenmeli, Toplu Sözleşme masasına ve taraflarına tanınan haklar artırılarak, süre, kapsam ve örgütlenme özgürlüğü boyutuyla sınırlamalar gözden geçirilmelidir. Genel toplu sözleşme ve 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızın 40’a yakın maddesi ya eksik ya da tamamen uygulanmıyor. Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırı hareket ediliyor.

CHP’nin talebi ve AYM’nin kararı doğrultusunda iptal edilen madde konuşuldu

Yalçın, CHP’nin talebi ve AYM’nin kararı doğrultusunda iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi konusuna da değinerek şunları söyledi: