Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek

Hükümet ile Memur-Sen arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Hükümetin memurlara maaş zammı teklifi; 2026’ın ilk 6 ayı için yüzde 10, 2026’ın ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini dile getirdi.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken Memur-Sen Başkanı Yalçın tv100 ekranlarında Özel Röportaj'da Ozan Ulaş Caymaz'ın sorularını yanıtladı.

"YARIN 81 İLİMİZDE İŞ BIRAKMA GERÇEKLEŞECEK"

Mevcut teklifin beklentilerini karşılamadığını söyleyen Ali Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Sendikalarımızla bir karar aldık, yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek. Bu hafta sonu nöbet çadırlarımız vardı. Halkımıza ne istediğimizi anlatmak için, beklentilerimizi anlatmak için önemli temaslarımız oldu. Ankara'da da hem yürüyüşümüz hem mitingimiz olacak.

"GÖREV AYLIĞIYLA EMEKLİ AYLIĞI ARASINDAKİ MAKAS KOPTU"

Görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makas, üzülerek ifade ediyorum ki koptu. Bunu telafi etmenin yollarından birisi de taban aylık iyileştirmesi yapmaktır.10 bin liralık taban aylığı iyileştirmesi gerekmektedir.

"ENFLASYON HEDEFLERİ ÜZERİNDEN KONUŞMAYIN"

Orta direk giderek kayboluyor. Yukarısı ve aşağısı şeklinde katmanlara dönüşüyor. Onun için sabit gelirliler olarak bir diyoruz bizi enflasyon hedefleri üzerinden konuşmayın, piyasa gerçekleri üzerinden konuşun

"HAKEME GİTMESİNİ TERCİH ETMEYİZ"

Ali Yalçın, "Gelecek teklifin zamanı, günü olmaz. Şuanda da yeni teklif gelebilir.

Hakeme gitmesini tercih etmeyiz" açıklamasını yaptı.

HÜKÜMETİN 2026-2027 İÇİN İLK TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıktan, Hükümet tarafının 8. Toplu Sözleşme döneminde hükümetin ilk teklifini şöyle dile getirdi.

2026’ın ilk 6 ayı: Yüzde 10

2026’ın ikinci 6 ayı: Yüzde 6

2027’nin ilk 6 ayı: Yüzde 4

2027’nin ikinci 6 ayı: Yüzde 4

MEMURLARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifi şöyle oldu:

2026 İÇİN TOPLAM YÜZDE 88 ARTIŞ

2026 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

10 bin TL (Taban aylığı) + yüzde 10 (Refah payı) + yüzde 25 + yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.

2027 İÇİN TOPLAM YÜZDE 46 ARTIŞ

2027 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

7 bin 500 TL (Taban aylığı) + yüzde 20 + yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.