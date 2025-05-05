Memur ve emeklilerin 4 aylık zam farkı ve olası maaşlar

Özel Haber

Altı aylık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin zammına yansıyacak.

Bugün nisan ayının enflasyonu belli olunca 4 aylık zam farkı da yüzde 13,36 olarak netleşmiş oldu.

6 aylık zam oranı için ise mayıs ve haziran ayı enflasyonunun da netleşmesi gerek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 4 AYLIK ZAM ORANI: YÜZDE 13,36

Bu zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammına direkt etkilenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,36'lık zammı şimdiden elde etmiş oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI / 4 AYLIK ZAMLA: 16 BİN 402 TL

Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en düşük 14 bin 469 TL maaş verilirken şimdi 13,36 artışla bu rakam 16 bin 402,05 liraya çıktı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI: YÜZDE 12,29

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12,29 zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI / 4 AYLIK ZAMLA: 49 BİN 68 TL

Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43 bin 698 TL olarak uygulanıyor.

4 aylık zamla memur maaşı 49 bin 68,48'e yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI / 4 AYLIK ZAMLA: 22 BİN 26 TL

Ocak 2025'te emekli memur aylığı ise 19 bin 616 TL oldu.

4 aylık zamla memur emeklisi maaşı 22 bin 26,80 TL oldu.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

ÜNVAN: 2025 Ocak-Haziran / 2025 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL / 74 bin 712,47 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL / 51 bin 153,70 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 58 bin 663 TL / 65 bin 872,68 TL

ÖĞRETMEN 1/4: 52 bin 935 TL / 59 bin 440,71 TL

BAŞKOMİSER 3/1: 64 bin 481 TL / 72 bin 405,71 TL

POLİS MEMURU 8/1: 58 bin 938 TL / 66 bin 181,48 TL

UZMAN DOKTOR 1/4: 109 bin 154 TL / 122 bin 569,02 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL / 58 bin 276,85 TL

MÜHENDİS 1/4: 67 bin 691 TL / 76 bin 10,22 TL