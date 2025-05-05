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Ekonomi dünyasının merakla beklediği rakamlar belli oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

NİSAN AYINDA GERİLEME SÜRDÜ

Buna göre, yılın dördüncü enflasyon verilerinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu.

Böylelikle bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 36,09 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 2,01 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 36,81 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,10 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 22,50 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,76 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 22,65 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59 artış, imalatta yüzde 22,65 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,45 artış ve su temininde yüzde 58,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,41 artış, enerjide yüzde 12,0 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,20 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,85 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47 artış, imalatta yüzde 2,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,36 artış ve su temininde yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78 artış, enerjide yüzde 0,61 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,69 artış olarak gerçekleşti.

MART AYI VERİLERİ

TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

AY AY 2025 YILI EFLASYONU

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.