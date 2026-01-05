Aralık 2025'te fiyatı en fazla artan ürün 'taze balık' oldu

Abone ol: Google News

Bugün TÜİK 2025 yılının son enflasyon verisini paylaştı. Buna göre aralık 2025'te fiyatı en fazla artan ürün "taze balık", en çok düşen "hava yoluyla yolcu taşımacılığı" oldu

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 11:31
  • Aralık 2025'te TÜFE yıllık yüzde 30,89, aylık yüzde 0,89 arttı.
  • Taze balıktaki fiyat artışı yüzde 11,38 iken, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki düşüş yüzde 32,95 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89 aylık yüzde 0,89 arttı.

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2025'te en fazla fiyat artışı yüzde 11,38 ile taze balıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.

Geçen ay taze balıktaki fiyat artışını yüzde 10,06 ile ilaçlar, yüzde 10 ile dana eti izledi.

Aralık 2025'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,35 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık, yüzde 6,92 ile patates ve yüzde 6,86 ile alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) yer aldı.

HAVA YOLCULUĞUNUN FİYATINDA DÜŞÜŞ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,3 ile taze meyveler, yüzde 4,83 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 ile erkek giyimi takip etti.

