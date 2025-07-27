Memurların toplu sözleşmesi için yarın toplantı yapılacak

Memurun zam pazarlığı başlıyor...

Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tarih netleşti.

BAKANLIKTA İLK TOPLANTI

Toplu sözleşmesi için yarın saat 11.00'da Çalışma Bakanlığı'nda toplantı yapılacak.

6 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

30 gün sürecek görüşmelerde, 11 hizmet kolunda çalışan 3 milyon 16 bin 495 memur ile 2.5 milyon civarındaki memur emeklisine 2026 ve 2027 yıllarında verilecek zam oranları masaya yatırılacak.

Görüşmeler, kamu adına 15 kişiden oluşan Kamu İşveren Heyeti ile memurlar adına Memur Sen başkanlığında en fazla üyeye sahip Türkiye Kamu Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri arasında yürütülecek.







