Memurların zam oranı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi.

Yeni yılda alacakları zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89 aylık yüzde 0,89 arttı.

ARTIŞ YÜZDE OLACAK

Buna göre 0,89 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 18,60 oldu.

ZAMLI MAŞLAR 15 OCAK'TA YATACAK

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMURLARIN 6 AYLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE MAAŞLARI

Buna göre 2026 yılı ocak ayında zamlı memur maaşlarında olacak değişiklikler şöyle:

ÜNVAN / NET GÖREV AYLIĞI / 2025 TEMMUZ / 2026 OCAK

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-1/4): 76 bin 659 TL / 90 bin 925 TL

Memur (Üniversite Mezunu- Lisans 9/1): 52 bin 617 TL / 62 bin 409 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 67 bin 766 TL / 80 bin 377 TL

Öğretmen (1/4): 61 bin 146 TL / 72 bin 525 TL

Başkomiser (3/1): 74 bin 490 TL / 88 bin 352 TL

Polis Memuru (8/1): 68 bin 84 TL / 80 bin 754 TL

Uzman Doktor (1/4): 126 bin 119 TL / 149 bin 589 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu-Lisans 5/1): 61 bin 759 TL / 73 bin 259 TL

Mühendis (1/4): 78 bin 200 TL / 92 bin 753 TL

Teknisyen (Lise Mezunu-Lise mezunu 11/1): 54 bin 547 TL / 64 bin 698 TL

Profesör (1/4): 111 bin 348 TL / 132 bin 69 TL

Araştırma Görevlisi (7-1): 73 bin 792 TL / 87 bin 524 TL

Vaiz: 63 bin 916 TL / 75 bin 810 TL

Avukat: 73 bin 515 TL / 87 bin 196 TL

İmam Hatip: 55 bin 762 TL / 66 bin 133 TL

* Tabloda iki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1000 TL'lik ilave ödeme eklenmemiştir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de toplam 5 milyonun üzerinde memur bulunuyor. Belirlenen zam oranı tüm memur ve memur emeklilerini etkileyecek.

Memur ve memur emeklisi yılda iki kez, ocak-temmuz ve temmuz-aralık aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.