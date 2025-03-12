Merkez Bankası açıkladı: Cari denge 2025'e açıkla başladı

Haber Merkezi

Ekonomi dünyasının beklediği veriler geldi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

CARİ DENGE AÇIK VERDİ

Cari işlemler hesabı ocak ayında 3,8 milyar dolar açık verdi.

Beklentiler cari açığın 3,25 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 403 milyon ABD doları fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 558 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon ABD dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16 milyar dolar açık verdi.