Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te bilgi verecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
TOPLANTININ ANA BAŞLIKLARI: TÜRKİYE EKONOMİSİ, ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI
Karahan'ın; küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
FAİZ KARARLARI
TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU KANUNDA YER ALIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış