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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te bilgi verecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te bilgi verecek Merkez Bankası Başkanı, kanunda yer aldığı üzere belirli periyodlarla Meclis'e gelerek çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Bu kez de TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te milletvekillerine faiz kararları ile enflasyonla mücadeleyle ilgili bilgi aktaracak.