Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyona karşı doğru reçete uyguluyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, NTV canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programın başında sahaya inmeye önem verdiklerini vurgulayan Karahan, “Bu sene iletişimimizi bir adım öteye taşıdık. Şehir şehir gezip sanayi odaları ve esnafla bir araya gelmeye çalıştık. Ne yapmak istediğimizi anlatmaya gayret ettik.” dedi.

"HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Son iki yıldır süren sıkı para politikasının sonuçlarını değerlendiren Karahan, Merkez Bankası’nın üç temel önceliğini şöyle sıraladı:

Rezervleri güçlendirmek,

KKM bakiyesini azaltmak,

Enflasyonda kalıcı düşüş sağlamak.

Bu süreçte brüt rezervlerin 80 milyar doların üzerinde arttığını belirten Karahan, “Rezerv artışının niteliği de önemli. Artışın büyük bölümü Türk Lirası kaynaklı. Vatandaş dövizini bozdurdu, biz rezervimize ekledik.” dedi.

KKM’de büyük yol alındığını da vurgulayan Karahan, “140 milyar doları aşan KKM bakiyesi bugün 1 milyar doların altına indi.” diye konuştu.

Ana hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu hatırlatan TCMB Başkanı, “Önce dezenflasyon, ardından tek haneli enflasyon ve son aşamada yüzde 5’e sabitleme hedefimiz var.” ifadelerini kullandı.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI, İSTİKRAR GÜÇLENDİ"

Karahan, yürütülen politikanın vatandaş için anlamının “istikrar” olduğunu belirterek, “Kurda beklenen oynaklık ciddi şekilde azaldı. Makro finansal istikrar açısından bu iki kazanım çok önemli.” dedi.

"ENFLASYON VİRÜS GİBİDİR, ETKİSİ ZAMANLA GEÇER"

Yaklaşan Kasım ayı enflasyon verisine ilişkin konuşan Karahan, “Enflasyon virüs gibidir. Uzun süre vücutta kalınca kurtulmak zorlaşır. Ama biz doğru reçeteyi uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kasım ayında daha olumlu bir tablo beklediklerini söyleyen Karahan, kira ve hizmet enflasyonunda gözlenen düşüşün önemine dikkat çekti:

Kira enflasyonu uzun süredir ilk kez yüzde 4’ün altına indi.

Hizmet enflasyonu yüzde 70 seviyelerinden yüzde 44’e geriledi.

Karahan, orta vadede belirleyici olan kur, talep ve beklentilerde de dengelenme görüldüğünü ekledi.

"HİSSEDİLEN VE ÖLÇÜLEN ENFLASYON FARKLI ŞEYLER"

Vatandaşın neden düşüş hissetmediğine dair soruya yanıt veren Karahan, ölçülen ve hissedilen enflasyon ayrımına dikkat çekti:

“TÜFE, ülke genelindeki ortalama tüketim sepetine göre ölçülür. Hissedilen enflasyon ise kişinin kendi harcama yapısına göre değişir. Bu nedenle ikisi aynı şeyi ölçmez.”

TÜFE sepetinde gıdanın yüzde 25, mal kalemlerinin yaklaşık yüzde 30 pay aldığını hatırlattı.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞER

Kredi faizlerine ilişkin soru üzerine Karahan, yalnızca politika faizi indiriminin piyasa faizlerini otomatik olarak düşürmeyeceğini söyledi:

“Uzun vadeli kredilerde fiyatlama beklenen enflasyona göre yapılır. Beklentiler bozulursa faiz düşmez, hatta yükselir."