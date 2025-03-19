Merkez Bankası faize 17 Nisan'da karar verecek

Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki farklı suçlamayla gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında İmamoğlu da dahil 106 kişi gözaltında bulunuyor.

Piyasaların yakından izlediği bu olayın ilk yansıması döviz ve altının artış, Borsa'nın düşüşe geçmesi yönünde gerçekleşti.

Bugün yaşanan gelişmeler, gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizine çevirdi.

ŞİMDİDEN FAİZ KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Piyasalarda döviz ve altının artması, Borsa İstanbul'daki düşüş sonrasında Merkez Bankası'nın faizi yüksek oranda düşürmesi dillendirilmeye başlandı.

TCMB'nin politika faizi en son 250 baz puan düşülerek yüzde 42,5'e düşürülmüştü. Bundan sonraki toplantıda da 250 baz puan daha düşürülerek yüzde 45'e çekilmesine kesin gözü ile bakılıyordu.

FAİZİN BEKLENENDEN DAHA FAZLA DÜŞMESİ BEKLENTİSİ

Ancak son gelişmelerle birlikte ilk toplantıda faizin daha da düşmesi beklentisi güçlendi.

BU YIL 8 TOPLANTI YAPILACAK

Merkez Bankası, bu yıl 12 değil 8 kez toplantı yaparak faiz kararı vereceğini açıklamıştı.

TOPLANTI 17 NİSAN'DA

Son karar 6 Mart 2025'te verilmişti. Bundan sonraki toplantı ise 17 Nisan, Perşembe günü yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te belli olacak.

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