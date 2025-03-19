Borsa'da devre kesiciler çalıştı

Haber Merkezi

Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde (İBB) yaşanan gözaltılara piyasalar ilk tepkisini; altın ve dövizde artış, Borsa'da ise sert düşüşle verdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün günü 10 bin 800 puandan kapatmıştı.

Mart ayında yükselerek 11 bin puana kadar yaklaşan Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, bugünkü operasyon haberlerinin ardından güne ekside başladı.

BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle ve 741 puan kayıpla 10 bin 060 puanla başladı.

Borsa'da devre kesiciler devreye girdi.

SÜREKLİ MÜZAYEDE 10.15'TE

Borsa İstanbul, saat 09.55.19 itibarıyla devre keserken sürekli müzayede 10.15 itibarıyla başlayacak.

İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Borsa'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

GÖZALTI SÜRECİ BORSA'YI ETKİLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un da olduğu 100 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

PANİK SATIŞLARI ÖNLENMEK İSTENDİ

Uzmanlar, piyasaların belirsizlikleri sevmediğini değerlendiriyor. Gün içindeki siyasi haber akışlarının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu belirtiliyor ve yatırımcılar panik satışlarına karşı uyarılıyor.

İKİNCİ DUYURU: İŞLEMLER 10.30'DA BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada işlemlerin 10:30'da başlayacağı belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama, 10.25.00'te eşleştirme yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama, 10.25.00'te eşleştirme yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır.

BIST 50'DE BİR GÜN BOYUNCA İŞLEM OLMAYACAK

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.