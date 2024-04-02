Merkez Bankası: Para politikasındaki kararlı duruşumuz devam edecek Açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.

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Türkiye kritik seçimleri geride bıraktı...

Önümüzdeki süreçte hükümetin ilk hedefi ise ekonomi.

Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Ekonomideki son gelişmeler görüşüldü

TBB’de gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oluşturdu.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB ile iletişimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Fatih Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.