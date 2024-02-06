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Merkez Bankası reel efektif döviz kurunu açıkladı

Merkez Bankası reel efektif döviz kurunu açıkladı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 56,95'e yükseldi. Böylece TL'nin reel değeri mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.