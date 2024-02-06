Merkez Bankası reel efektif döviz kurunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2024'e ait Reel Efektif Döviz Kuru'nu paylaştı.
Tüketici Fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru 56,95'e yükseldi.
2024 Ocak'ta aralıkta 55,29 olan reel efektif döviz kuru ocakta 56,95'e ulaştı.
ÜFE bazlı döviz kuru
ÜFE bazlı döviz kuru endeksi ise aralık ayında 85,93'ten ocakta 86,53'e yükseldi.
Reel efektif döviz kuru nedir?
TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yapılan ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Nominal döviz kurlarının ülkeler arası nisbi fiyat farklarını göstermemesi nedeniyle, Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası (TL)’nin reel düzeyinin göstergesi olarak hesaplanılıyor.
Nominal efektif döviz kuru (NEK), Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değerioolarak tanımlanıyor.
Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor.
Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK’deki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.
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