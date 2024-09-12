Merkez Bankası rezervleri 146,8 milyar dolara düştü TCMB toplam rezervlerinde bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar düşüş yaşandı.

AA

Türkiye'de ekonomi gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Ekonomi verileri ve uygulanan politikalar merakla takip ediliyor.

Bu kapsamda da kurum ve yetkililer verilere ilişkin sık sık bilgilendirme açıkalmaları ve paylaşımlar yapıyor

Son veri açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi.

2 MİLYAR 612 MİLYONLUK DÜŞÜŞ

Merkez Bankası toplam rezervleri, son verilere göre 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar düşüşle 146 milyar 761 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 6 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 761 milyon dolar azalışla 86 milyar 568 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 150 milyon dolar artışla 60 milyar 43 milyon dolardan, 60 milyar 193 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar azalarak 149 milyar 373 milyon dolardan, 146 milyar 761 milyon dolara indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)