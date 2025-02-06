Merkez Bankası rezervleri 166 milyar dolar oldu

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 17 milyon dolar azalışla 97 milyar 311 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 99 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 432 milyon dolar artarak 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara çıktı.

1,5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalışla 167 milyar 560 milyon dolardan 165 milyar 975 milyon dolara indi.