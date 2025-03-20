Merkez Bankası rezervleri 171,1 milyar dolara çıktı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 14 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 267 milyon dolar yükselişle 98 milyar 69 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 7 Mart'ta 97 milyar 802 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

BRÜT ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 900 milyon dolar artışla 72 milyar 113 milyon dolardan 74 milyar 13 milyon dolara yükseldi.

REZERVLER 171 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 167 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolardan 171 milyar 82 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin rezervleri 14 Şubat'ta 173 milyar 152 milyon dolarla rekor kırmıştı.