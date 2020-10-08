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    Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 121 milyon dolar artarak 83 milyar 638 milyon dolara çıktı.
    • AA
    • 08.10.2020 - 15:01
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    Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    Buna göre, 2 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 11 milyon dolar azalışla 41 milyar 409 milyon dolara indi.

    Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 42 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.

    83 MİLYAR 638 MİLYON DOLARA ULAŞTI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 132 milyon dolar artışla 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 121 milyon dolar artarak 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara ulaştı.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 638 milyon dolar oldu #1

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