Sürdürülebilirlik odaklı girişimcilik etkinliği: SUCool Connect 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temel amacı, girişimcilik ekosisteminin farklı aktörlerini bir araya getirerek birlikte yeni olasılıklar üretmelerini sağlamak olan SUCool Connect 2026, Sabancı Üniversitesi’nin Altunizade Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştirilen SUCool Connect 2026, seçici katılımcı yapısı ve etkileşim odaklı içeriğiyle, fikir paylaşımının ötesine geçerek uzun vadeli iş birliklerine zemin hazırlayan stratejik bir platform olarak konumlandı.

Sabancı Üniversitesi’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini bir araya getiren SUCool Connect 2026, Altunizade Kampüsü’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 2026 teması “Sürdürülebilirlik” olan SUCool Connect 2026’da yatırım, girişimcilik, akademi ve topluluk bileşenlerini aynı akışta buluşturarak 2026 yılına yönelik ortak bir bakış ve etkileşim alanı oluşturmak hedeflendi.

SUCool Connect 2026, girişimcilik ekosisteminin farklı alanlarından gelen 120’nin üzerinde nitelikli katılımcıyı bir araya getirdi. Seçici katılımcı yapısı, içerik derinliği ve etkileşim odaklı program kurgusuyla etkinlik, yalnızca fikirlerin paylaşıldığı bir platform olmanın ötesine geçerek, uzun vadeli iş birliklerine alan açan ve ekosistemde ortak bir yön duygusunu güçlendiren stratejik bir platform görevi gördü.

2026 YILINA YÖNELİK ORTAK BİR YÖN DUYGUSU OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

Sabancı Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Direktörü Ziya Alpay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, girişimcilik ekosisteminin kritik bir eşikten geçtiğine dikkat çekti. Girişimcilerin, mentorların ve yatırımcıların fiziksel olarak bir araya gelmesinin önemine değinen Alpay, “SUCool, etkileşimi artırmayı, deneyim paylaşımını güçlendirmeyi ve 2026 yılına yönelik ortak bir yön duygusu oluşturmayı hedefliyor. Yatırımcılar, mentorlar, akademi ve girişimcilerin aynı zeminde buluşması, bilginin paylaşılması ve girişimlerin daha sağlıklı şekilde gelişmesi açısından önemli bir rol oynuyor.” dedi.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Ziya Alpay konuşmasında ayrıca iş birliğine vurgu yaptı. Alpay, “Finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde, girişimcilerle birlikte mentor ve yatırımcıların güçlerini birleştirmesi ekosistemi daha dayanıklı hale getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Alpay ayrıca, Türkiye’de anonim şirket modeliyle kurulmuş ilk teknoloji transfer ofisi olan Inovent’in 20. yılına girdiğini, Inovent’in, kurulduğu günden bu yana girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

ÖN KULUÇKA VE HIZLANDIRMA PROGRAMLARINDAN 445 GİRİŞİMCİ MEZUN OLDU

Sabancı Üniversitesi’nde girişimcilik programlarının 2014 yılından bu yana kesintisiz şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekilen SUCool Connect 2026’da, Sabancı Üniversitesi girişimcilik ekosisteminin 2026 vizyonuna, yeni programlara ve yapısal adımlara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. SUCool çatısı altında yürütülen ön kuluçka ve hızlandırma programları kapsamında bugüne kadar 445 girişimci mezun oldu. Her yıl seçilen yaklaşık 10 startup’a finansman ve müşteri erişimi konularında destek sağlandı. Son üç yılda (2023-2025) SUCool ekosisteminden çıkan 58 girişimci TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI LİSE DÜZEYİNE DE TAŞINDI

Etkinlikte ayrıca, KOSGEB ile yürütülen ve toplam 150 girişime destek vermeyi hedefleyen Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) projesinin son aşamaya geldiği bilgisi verildi. Sabancı Üniversitesi bünyesinde 2014’ten bu yana yürütülen girişimcilik çalışmalarının artık lise düzeyine de taşındığına dikkat çekilen etkinlikte, lise girişimcilik ve hızlandırma programları kapsamında gençlerin yalnızca fikir üretmekle kalmayıp, bu fikirleri uygulamaya dönüştürmelerinin hedeflendiği de vurgulandı.