Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve: 145,5 milyar dolar Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 47 milyar dolar artarak 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini paylaştı.

Buna göre TCMB'nın dolar ve altından oluşan rezervleri belli oldu.

Ekonomi yönetimi, para politikasını rezervlerin artmasına yönelik yürütüyordu.

Merkez Bankası rezervleri, yapılan faaliyetler sonucunda 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Toplam rezervler mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede 46 milyar 995 milyon dolar artarken, artış oranı yüzde 47,7 oldu.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)