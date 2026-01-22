Merkez Bankası toplam rezervlerinden tarihi zirve: 200 milyar doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı.

TCMB'nin rezervlerindeki bir önceki rekor 198 milyar 442 milyon dolarla 17 Ekim 2025'te kırılmıştı

205,2 MİLYAR DOLAR

Rezervler 16 Ocak haftasında yüzde 4,6 artarak 205,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 6,7 artarak 76,4 milyar ABD doları oldu.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,7 artarak 121,0 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu.