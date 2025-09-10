Merkez Bankası, yarın faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan başkanlığında yarın (11 Eylül Perşembe) toplanarak saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Şu anda faiz oranı yüzde 43 olarak uygulanıyor.

Piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin yüzde 40'a indirilmesi bekleniyor.

23 OCAK/BİRİNCİ TOPLANTI

PPK, 23 Ocak tarihli yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermişti.

Bu karar ile Merkez Bankası, 18 ay sonra faiz indirimine başladı.

6 MART / İKİNCİ TOPLANTI

Kurul, 6 Mart tarihinde yaptığı ikinci toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi.

2025'TE TOPLANTI SAYISI 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü.

20 MART/ ARA TOPLANTI

PPK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından, borsada ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle 20 Mart’ta ara toplantı kararı aldı.

Bu doğrultuda kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

17 NİSAN / ÜÇÜNCÜ TOPLANTI

PPK, 17 Nisan’da yaptığı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

19 HAZİRAN / DÖRDÜNCÜ TOPLANTI

PPK, 19 Haziran tarihli toplantısında haziran ayı politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi.

24 TEMMUZ / BEŞİNCİ TOPLANTI

Para Politikası Kurulu, 24 Temmuz tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi.

KURUL, YILI BİTİRMEDEN 3 KEZ DAHA TOPLANACAK

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. Kurul, yarın faiz oranını açıklayacağı altıncı toplantısının ardından bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık'ta yapacak.

BEKLENTİ FAİZİN YÜZDE 40'A İNMESİ DOĞRULTUSUNDA

Merkez Bankası'nın 68 katılımcıdan oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB Para Politikası Kurulu'nun yarın yapacağı toplantıda politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 40 oldu.