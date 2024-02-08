Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu bugün paylaşacak Merkez Bankası, para politikası rotasına ışık tutacak olan yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklayacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,70 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon raporu açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu bugün yayımlayacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu saat 10.30'da düzenlenecek toplantıda paylaşacak.

Açıklanacak raporun önemi büyük...

Merkez Bankası'nın tahminleri para politikası rotasına ışık tutacak.

"Enflasyonu düşürme çabası kararlılıkla sürecek"

Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.