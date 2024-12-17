Merkez Bankası'ndan elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni

AA & Ensonhaber

Bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni vermek, o kuruluşun belirli düzenlemelere ve yasal şartlara uygun olarak elektronik para (e-para) çıkarma, dağıtma ve işleme faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için resmi bir onay verilmesi anlamına geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

TCMB'nin, Resmi Gazete'de yer alan kararında şu ifadeler yer aldı:

20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19'uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

ELEKTRONİK PARA

Elektronik para, fiziksel banknotlar yerine dijital ortamda kullanılan bir para birimidir ve genellikle çevrimiçi ödemelerde, dijital cüzdanlarda ve ödeme sistemlerinde kullanılır.

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK PARA İHRACI

Türkiye’de elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleriyle ilgili düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB tarafından denetlenir.

Elektronik para kuruluşlarının faaliyet gösterebilmesi için, faaliyet izni almaları gerekmektedir. Bu izin, dijital para hizmetlerini sunan şirketlerin güvenli ve yasal bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

Sonuç olarak, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verilmesi, o kuruluşun dijital para ve ödeme sistemleri sunabilmesi için gerekli yasal çerçevede faaliyet göstermesine olanak tanır.

Bu izin, düzenleyici kurumun denetimine ve yasal gerekliliklere uyum şartına bağlıdır.