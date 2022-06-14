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    Merkez Bankası'ndan reeskont kredilerinde güncelleme

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü.
    • 14.06.2022 - 01:38
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    Merkez Bankası'ndan reeskont kredilerinde güncelleme

    Merkez Bankası, İhracat Ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nı güncelledi.

    Azami vade 360 gün, savunma sanayisi için 720 gün

    Döviz satışını teşvik edici şekilde reeskont kredileri uygulamasında firmaların genelini kapsayacak değişiklikler yapıldı. Buna göre, TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olacak.

    Faiz indirimlerine dair

    AA'nın haberine göre; TL reeskont kredi faizi indirimlerinde, mevcut taahhüde dayalı yapı iptal edilerek yeniden düzenlendi. Buna göre, TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında olacak.

    Merkez Bankası ndan reeskont kredilerinde güncelleme #1

    Kredilerden yararlanma şartı

    TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankasına satış koşuluna ilave olarak, firma en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı taahhüt edecek.

    Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara kadar TL reeskont kredisi kullanabilecek. Görünmeyen İşlemlere Genelgesi kapsamında da firmalar benzer koşullarda bu uygulamadan yararlanabilecek.

    TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekecek.


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