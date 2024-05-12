Merkez Bankası'ndan yapım ihalelerine yönelik düzenleme Merkez Bankası'nın yapım işi ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı getirildi.

AA

Kanunda belirlenen ve diğer kamu idarelerince uygulanan süre uzatımı ve fiyat farkı uygulamalarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) düzenlemesinin uyumuna yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayınlandı.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek.

Yükleyicinin talebi üzerine süre uzatımı

Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)