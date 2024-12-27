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Merkez Bankası'nın 2025 yılı faiz kararı, toplantı ve rapor takvimi

Merkez Bankası'nın 2025 yılı faiz kararı, toplantı ve rapor takvimi Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporunun açıklanacağı bu tarihler piyasaların odağında olacak.