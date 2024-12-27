Merkez Bankası'nın 2025 yılı faiz kararı, toplantı ve rapor takvimi

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.
Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
2026 YILININ OCAK, ŞUBAT VE MART TAKVİMİ DE YAYINLANDI
Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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