Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini aralık ayında yapması bekleniyor

REUTERS

Dolar, ABD seçimleri sonrası faiz indirimleri yavaşlayacak beklentisiyle belirgin değer kazanırken bu süreç, TL'nin de bu ay dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybına neden oldu.

Bu haftanın öne çıkan iç gündem maddesi, perşembe günü sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak.

KASIMDA FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Reuters anketine katılan 19 kurumun tamamı, perşembe günü TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

İLK İNDİRİM BEKLENTİSİ ARALIK-OCAK

Ankette ilk faiz indirimi tahminleri aralık ve ocak ayında yoğunlaşıyor. Anketteki soruya cevap veren kurumların altısı aralık ayında ilk faiz indirimin yapılacağını tahmin ediyor.

Sekiz kurum ise TCMB'nin Ocak ayında ilk gevşeme hamlesini yapacağını tahmin ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, yılın son enflasyon raporunda enflasyonun orta noktası tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. Böylece orta nokta Reuters anketine göre yüzde 43,6 olan piyasa beklentileri seviyesine geldi.

TCMB'nin 2025 sonu için güncel enflasyon tahmini 7 puan artışla yüzde 21'e çıkarken, 2026 sonu tahmini yüzde 12 seviyesinde.TCMB Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin yıl sonu tahminlerini yükseltmesine rağmen hedeflerin yakalanmasında önemli bir gecikme yaşanmadığını ve yukarı revizyonun para politikanda değişikliğe işaret etmediğini söylemişti.

2025'İN SONUNA KADAR FAİZDE 20 PUAN İNDİRİM TAHMİNİ

Piyasa beklentileri TCMB'nin önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinde 20 puan indirim öngörüyor. Gecelik faiz bir aydan fazla süredir politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,14 seciyesinde tamamladı.

Fazla likidite yaklaşık 690 milyar TL ile rekor seviyelere yeniden yaklaştı.