Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurulu yarın toplanıyor

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

FİZİKİ YA DA E-GKS İLE KATILIM SAĞLANACAK

TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri, Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.

E-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme, Bankanın internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer alıyor.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

SİSTEM ÜZERİNDEN OYLAMALARA KATILINIYOR

Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı, e-GKS üzerinden kullanılabilecek.

Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

HESAP RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2024 hesap yılına ait raporları görüşülecek.

2024 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları ve Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği ile Denetleme Kurulu'nun aynı tarihte boşalacak 3 üyeliği için seçim yapılacak.