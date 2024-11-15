Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de bırakması bekleniyor

AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ: YÜZDE 49,10
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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