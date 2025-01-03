Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri, 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 137 milyon dolar azalarak, 155 milyar 57 milyon dolar oldu.

BRÜT REZERVDE 1 MİLYAR 650 MİLYON DOLARLIK AZALIŞ

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 650 milyon dolarlık azalışla 92 milyar 388 milyon dolardan 90 milyar 738 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Altın rezervleri ise 27 Aralık haftasında, 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara yükseldi.