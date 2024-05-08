Merkezi Kayıt Kuruluşu: Fon yatırımcılarının sayısı yüzde 27 arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 30 Nisan 2024 itibarıyla itibarıyla tüm yaş grubundaki fon yatırımcılarının sayısını aktardı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 30 Nisan 2024 itibarıyla itibarıyla tüm yaş grubundaki fon yatırımcılarının sayısı, son bir yılda yüzde 27 artıp 8 milyon 185 bin 723'e ulaştı.
Yatırımcıların sahip oldukları portföy değeri yüzde 235 artışla 1,71 trilyon TL'ye çıktı.
"Borsa Yatırım Fonları, Fon’un içinde yer alıyor"
Kurumdan yapılan açıklamada, fonlarla ilgili şu bilgiler verildi:
Pay senetleri verilerinin hesaplanmasında borsada işlem görebilir paylar (Halka açık yasaksız intifalı ektanımlar) kullanılmaktadır. Fon kırılımı "Fon" ve "Borsa Yatırım Fonu" kıymet sınıflarını içermektedir. Yatırımcı ile eşleşmiş hesaplar kullanılmaktadır. Portföy değerinin hesaplanmasında yatırımcıların dağıtılmış saklama bakiyesi kullanılmaktadır. Verilerde Borsa İstanbul kapanış fiyatı kullanılmaktadır. Borsa Yatırım Fonları, Fon’un içinde yer almaktadır.
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