Merkezi Kayıt Kuruluşu: Fon yatırımcılarının sayısı yüzde 27 arttı Fon yatırımcılarının sayısındaki artış devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu, son verilere dair bilgi verdi.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 30 Nisan 2024 itibarıyla itibarıyla tüm yaş grubundaki fon yatırımcılarının sayısını aktardı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 30 Nisan 2024 itibarıyla itibarıyla tüm yaş grubundaki fon yatırımcılarının sayısı, son bir yılda yüzde 27 artıp 8 milyon 185 bin 723'e ulaştı.

Yatırımcıların sahip oldukları portföy değeri yüzde 235 artışla 1,71 trilyon TL'ye çıktı.

"Borsa Yatırım Fonları, Fon’un içinde yer alıyor"

Kurumdan yapılan açıklamada, fonlarla ilgili şu bilgiler verildi: