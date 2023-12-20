Merkezi yönetim kasım ayı brüt borç stoku açıklandı Merkezi yönetimin brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 296,4 milyar lira artarak 6 trilyon 573,2 milyar lira olarak belirlendi.

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 30 Kasım sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladığı tabloda, güncel borç 296,4 milyar lira artarak 6 trilyon 573,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 307,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 4 trilyon 266 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkez yönetim borç stoku

Merkez yönetim borç stoku, belirli bir tarih itibarıyla, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşlarını kapsayan genel yönetim sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını ifade ediyor.

Hazine alacakları 27,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.