Mersin'de denizi kirleten gemilere 15 milyon dolar ceza Mersin'de deniz kirliliği ile kararlı mücadele sürüyor. Kentte 2019'dan bu yana yaklaşık olarak 15 milyon dolar gemilere ceza tahakkuk ettirildiği belirtildi.

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DHA

Mersin'de kentte deniz kirliği konusunda çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

321 kilometre sahil şeridinin bulunduğu kentte birçok sektörün faaliyetinin olduğu gibi turizm ve gemi taşımacılığının da ön planda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre Mersin'de 2019 yılından bu yana deniz kirliliği neden olan gemilere yaklaşık 15 milyon dolarlık ceza kesildi.

DENİZ KİRLİLİĞİNIN YÜZDE 80'İ KARASAL ETKİLERE BAĞLI

Yetkililer, deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal, yüzde 20'sini de diğer etkenlere dayandığını bildiriyor.

Yetkililer denetim konusunda üne sahip olduklarını ve gemi acentelerinin, gemileri Mersin'e seyir haline çıktığı zaman "Mersin Limanı'na dikkat edin." diye uyardıklarını dile getiriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)