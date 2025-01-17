Mersin'de insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı

AA

Savunma sanayii alanında yapılan çalışmalar kamu kuruluşları ve özel sektör iş birliği için devam ediyor.

Mersin'de, Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) OKHAN'ın tanıtımı yapıldı.

Tanıtım etkinliği, Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlendi.

Katılımcılar, OKHAN'ı inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte, OKHAN'ın deniz üzerindeki gösterisi izlendi.

ENGELLERİ YAPAY ZEKAYLA ALGILAYIP ROTASINI DEĞİŞTİRİYOR

Tam otonom olarak çalışan OKHAN, hedefine ulaşabilmesi için önüne çıkan engelleri yapay zekayla algılayıp rotasını değiştirme özelliğine sahip.

"OKHAN, TEKNOLOJİK OLARAK YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRETİM"

Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, yaptığı açıklamada, OKHAN'ın ihracata hazır bir İDA olduğunu söyledi. Geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayacı, şu açıklamayı yaptı: