Mersin'de limon suyu görünümlü ürünler denetlendi

AA

Mersin'de "limon suyu" görünümlü ürünlerin satışı yasaklandı.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere ilişkin denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimi, 31 Aralık 2024 itibarıyla "limon suyu" izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünlere yönelik oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Yurt içinde piyasaya sunulmasını yasaklanmasıyla birlikte Erdemli ilçesinde denetim başlattı.

LİMON SUYU İZLEMİNİ OLAN ÜRÜNLERİN SATILDIĞI YERLER İNCELENDİ

Çiğ köfte ürünlerinin satıldığı işletmeler, restoranlar, baharatçılar ve marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlerin olup olmadığı kontrol edildi.

SIKLIKLA DENETİM YAPILACAK

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, denetimlerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere karşı sıklıkla denetim yapılacağını söyledi.

"BUNDAN SONRAKİ ÜRÜNLER DİREKT LİMON SUYU OLARAK ÜRETİLECEK"

"Limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlerin yasağına uyulduğunu gördüklerini belirten Karadağ, yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

Bundan sonraki ürünlerin direkt 'limon suyu' olarak üretilmesi söz konusu. Onun dışında limonlu sos, limon sosu veya limon aromalı sos şeklinde üretilmeyecek. Dolayısıyla bu uygulama, limon tüketimini artırırken ürünün pazar değerini artırmış olacak.

"LİMONU EN ÇOK ÜRETEN ŞEHİR MERSİN"