Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye’nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin’de örtü altında yetiştirilen salatalık bahçede 30-35 TL bandında alıcı buluyor.

Salatalık üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Mersin’de, açıkta hasadın bitmesinin ardından örtü altında yetiştirilen ürünlere geçildi.

Seralarda ağustos ve eylül aylarında fideleri dikilen salatalıklar ekim ile kasım aylarında hasat edilirken, üreticisini de sevindirdi.

SALATALIK İKİ GÜNDE BİR TOPLANIYOR

Havaların soğuması nedeniyle 2 günde bir toplanan salatalık, haftada 2 gün hasat edilmeye başlandı. Güzlük salatalıkta hasat sonunun da yaklaşmasıyla birlikte ürün azaldığı için fiyatlar bahçede 35 TL’ye kadar çıktı.

TARLADA 30, MARKETTE 80 LİRA

30-35 TL bandında bahçeden alınan salatalık ise pazarlarda 50, marketler de ise 60 ile 75 TL arasında hatta 80 TL'ye satılması dikkat çekti.

SALATALIK, TÜKETİCİYE PAHALIYA ULAŞIYOR

Üreticiler, geçen yıl para etmeyen bu yazda 10-15 TL bandında satılan salatalığın güz döneminde üreticisini sevindirdiğini ancak tüketicinin ise aracılar nedeniyle pahalıya aldığını söyledi.

"10 SENEDE İLK DEFA BU KADAR KAZANDIK"

Erdemli ilçesinde örtü altında salatalık üretimi yaptıklarını belirten Ömer Çerçi, şu bilgileri verdi:

Haftada 2 gün hasat ediyoruz. Hasat ettiğimiz ürünü Mersin’e gönderiyoruz. Biz emek verip, masraf ederek ürettiğimiz salatalığı bahçeden 30-35 TL’ye satıyoruz. Marketlere ise 75-80’e satıyor. Onlar bizden iki kat daha fazla para kazanıyor. Biz salatalık üretimini 10 senedir yapıyoruz. 10 senede ilk defa bu kadar para kazandık. Bu sene bizim için fiyatlar iyi oldu.

"BU YIL ŞÜKÜR SALATALIK PARA EDİYOR"

Mersin’in salatalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran üretici İsmet Ateş, "Güzlük salatalığı ağustos ayında örtü altına diktik. Geçen yıl ürünlerimiz para etmedi, masraflarımız artmıştı. Bu yıl çok şükür para ediyor." diye konuştu.

GÜZLÜK HASAT, 20 GÜN SONRA BİTECEK

Havaların soğuması ile birlikte gün aşırı hasadın haftada ikiye indiğine değinen Ateş, güzlük hasada 15-20 gün daha devam edeceklerini ardından da yeni ekim yapılacağını kaydetti.

"ARACILAR DAHA ÇOK KAZANIYOR"

Şu anda salatalığın bahçeden çıkış fiyatının 30-35 TL bandında olduğunu dikkat çeken, pazarda 50 TL, marketlerde ise 65-70 TL’den başladığını, kendilerini fide ve gübre gibi masrafları nedeniyle onlar kadar kazanamadıklarına da vurgu yaptı.