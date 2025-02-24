Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ülke genelinde etkili olan Sibirya soğukları, kendisini hissettirmeye devam ediyor.

Mersin'de de Sibirya soğukları etkili oldu.

Mersin, 9 farklı üründe Türkiye'de birinci sırada yer alırken, Erdemli de hem limon hem domates özelinde birinci sırada yer alıyor.

Önceki gün başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklık eksi 15'lere kadar düştü. Sıfır rakımlı Erdemli ilçe merkezinde de sıcaklık eksi 2'ye kadar düştü.

ZİRA DON NÖBETİ BUGÜN DE SÜRDÜ

Sıcaklıkların önemli derecede düşmesiyle başlayan zirai don nöbeti bugün de sürdü. Örtü altında domates üretiminde ilk sıralarda yer alan Erdemli'de tüm üreticiler sobalarını yaktı, sabaha kadar seraların içerisini sıcak tutmaya çalıştı.

"DOMATES YETİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDİYORUZ"

Üreticilerden Hüseyin Yıldırım, aşırı soğuk olduğunu bu yüzden normal dikimler için soba yaktıklarını belirtirken, "Türkiye'ye domates yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." dedi.

METEOROLOJİ UYARISINI YENİLEDİ

Öte yandan Meteoroloji de; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş için zirai don uyarısını yenileyerek tedbirlerin salı gününde kadar devam etmesini istedi.