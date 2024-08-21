Mersin'de tropikal meyve guava limona rakip oldu Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Limona alternatif olarak yetiştirilen guava meyvesinin bir kilosu 25 liradan satılıyor.

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AA

Akdeniz, iklimi sayesinde tropikal meyvelerin yetişmesine elverişli bir zemin sağlıyor.

Mersin'de de bir süredir tropikal meyvelerden biri olan guava yetiştiriliyor.

Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi, ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

Yaklaşık 700 ağaçtaki tropikal meyveler dalından özenle toplandı.

KİLOSU 25 LİRA

Paketlenen guavalar, kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

"HASAT KASMI AYINA KADAR SÜRECEK"

Mustafa Levent, toplamaya başladıkları guavaların hasadının kasım ayına kadar sürmesini beklediklerini anlattı.

"DALINDAN TOPLANIP YENİYOR"

Toplamda 7 ton civarında ürün elde ettiğini dile getiren Levent, guavanın dalından koparılıp yenebilen bir meyve olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Hasadı da çok kolay çünkü ağaçlarında limon gibi dikeni yok. 50 liranın üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Guava, aslında bir sanayi meyvesi.

"EN BÜYÜK KULLANIM ALANI MEYVE SUYU VE REÇEL SANAYİ"

Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye'de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim. Son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyveyi ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)