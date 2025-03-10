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İHA

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında üretim ve hasat devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde önemli tarım ürünlerinden biri olan karadut da 250 dönüm alanda örtü altında üretiliyor.

Tamamen doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen dutlar, dalından koparıldığı gibi tüketilebiliyor.

Silifke'de örtü altında turfanda yetişen karaduta dünya pazarından talep fazla.

YÜZDE 70'İ İHRAÇ EDİLİYOR

İlçede 81 üreticisi bulunan karadutun yüzde 70'inin ihracata yüzde 30'unun ise iç pazara gönderildiği ifade edildi.

Turfanda yaklaşık 600 ton üretilen karadutun, Kuzey Irak, Dubai ve Katar'a uçak kargo ve tırlarla ihraç edildiği bildirildi.

TALEP FAZLA

Kaliteli üretim için büyük çaba harcadıklarını belirten üreticiler, bunun karşılığını ihracat ve yerel pazardaki taleple aldıklarını söyledi.

KİLO FİYATI 100 LİRA

Çiftçilerin benzer alternatif ürünlere geçtiğine dikkat çeken İbrahim Kaynar, karadutun kilogram fiyatının ise 100 TL olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN ÇOĞU BU BÖLGEDE"

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Kaynar, "Ova mahallelerimizde 250 dönüm alanda örtü altında turfanda karadut üretimi yapıyoruz. Türkiye'de en çok üretim bizim bölgemizde yapılmaktadır. Kuzey Irak, Dubai ve Katar'a uçak kargo ve tırlarla ihraç etmekteyiz." dedi.