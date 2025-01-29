Mersin’den 150 bin tonluk zeytin rekoltesi

İHA

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı sona erdi.

Mut ilçesindeki hasadın sonunda 150 bin ton zeytin ve 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi elde edildiği bildirildi.

Daha önceli yıllarda 300 bin ton üzeri zeytin ve 50 bin ton üzeri zeytinyağı rekoltesi elde ediliyordu.

"HAVALARIN KURAK GEÇMESİ REKOLTEYİ ETKİLEDİ"

Bölgede bu yıl rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu dikkat çeken Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, şöyle konuştu:

Bunun sebebi geçen yıla kıyasla havaların biraz kurak geçmesi. Ağaçların yeteri kadar sulanamaması kurak bir yılın olmasından kaynaklıdır.

ZEYTİN ÜRETİM MALİYETİ

Zeytinyağının kilosu 180 ile 200 lira arasında satışı yapılmaktadır. Zeytin elek dediğimiz yani boylamada alt sınır 10 lira ile en üst sınır 40 lira arasında satışı yapıldı. Bu sezon zeytin toplama işçilerinin günlük kazançlarının da 1.000 liraydı. Gübre, sulama, ilaçlama gibi masrafların aşırı derecede yüksek olması sebebiyle üreticinin kâr oranı düşük oldu. Bu yıl işçilerin yılı oldu parayı onlar kazandı.

"İLÇEDE 15 BİN ZEYTİN AĞACI VAR"

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, şu bilgileri verdi:

İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup, bunun 300 bin dekarında zeytin bahçesi bulunmakta. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 12,5 milyon zeytin ağacı var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber ilçemizde 15 milyon zeytin ağacı varlığımız vardır.

"İLÇEMİZDE 1.300 YILLIK ANIT ZEYTİN AĞACIMIZ VAR"