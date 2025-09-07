Mersin'den Şam'a direk uçuş başladı

Suriye, topraklarındaki iç savaşın bitmesinin ardından dünya ile entegre olma hedefinde ilerliyor.
Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı.
Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Fly Cham Hava Yolları'na ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Mersin-Şam arasında direkt uçuşların başladığı ilk sefer için tören düzenlendi.
SURİYE'DEN GELEN UÇAK GÖSTERİYLE KARŞILANDI
Suriye'den gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.
Uçağın kabin ekibi ve yetkililerine çiçek takdim edildi.
HAFTADA İKİ GÜN UÇUŞ
Şam ile Çukurova Uluslararası Havalimanı arasında salı ve cumartesi günleri direkt uçuşların düzenleneceği öğrenildi.