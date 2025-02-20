Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e 'zira don' uyarısı

İHA

Hava sıcaklıklarının azaldığı bugünlerde trafik yoğunluğu ve kazalar artmışken tarım ve hayvancılık alanında da zorlayıcı şartlar hüküm sürüyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz için zira don uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada soğuk hava dalgasına karşı, yarın (21 Şubat) geceden salı gününe sabaha kadar tedbirli olunması istendi.

ZİRAİ DON BEKLENEN İLLER

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Şubat, Cuma günü geceden 25 Şubat Salı sabah saatlerine kadar Adana ve Mersin çevrelerinde hafif, yer yer orta kuvvette, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı yarın akşam saat 23.00'den, salı günü sabah 08.00'e kadar tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.